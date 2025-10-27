Bursa'da depremde panik anları kamerada

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem Bursa’da da hissedildi. İl genelinde vatandaşlar sokaklara dökülürken, İnegöl Devlet Hastanesi’nde de vatandaşlar panikle dışarı çıktı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, Bursa’da da hissedildi. Depremle birlikte İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde bulunan vatandaşlar panikle dışarı çıktı. Vatandaşların panik dolu anları ve acil servis önünde toplanmaları kameraya yansıdı. İlk belirlemelere göre Bursa’da herhangi bir can kaybı ya da ciddi maddi hasar meydana gelmedi.

Yetkililer, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyardı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın resmi kurumların duyurularını takip etmeleri ve bilgi kirliliğine itibar etmemeleri önem arz etmektedir" denildi.