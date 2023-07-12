Bursa'da dere yatağında kadın cesedi bulundu

Bursa-Ankara karayolu üzerinde dere yatağında bir kadın ölü olarak bulundu.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu İnegöl’ün Mezit Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aracıyla Bursa’dan Konya’ya gitmek üzere yola çıkan Mehmet Ali Han, dinlenmek için aracını karayolu kenarına park etti. Dereyi gören Han, balık merakı nedeniyle dere yatağına girdiğinde büyük şok yaşadı. Dere yatağında hareketsiz halde bir kişinin olduğunu gören Han, 112’ye haber verdi. Olay yerine jandarma, polis, 112, itfaiye, AFAD, ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede kadının öldüğü tespit edildi.

İlk belirlemelere göre darp bulgusunun olmadığını tespit eden ekipler, kadının kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlattı.