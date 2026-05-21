Bursa'da dev 'change' operasyon...Çalıntı araç şebekesi çökertildi

Bursa’da çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarını değiştirerek piyasaya sürdükleri belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 28 araca el konuldu, 3 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çalıntı, gümrük kaçağı ve hacizli araçların şase numaralarını değiştirip ("change" yöntemi) piyasaya süren şüphelilere yönelik kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şase numarası değiştirilmiş olduğu tespit edilen toplam 28 araca el konuldu.

Soruşturma kapsamında Bursa’da oto suçuna karıştıkları belirlenen 12 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Şüphelilerden birinin Muğla’da olduğu belirlenirken, diğer 11 şüphelinin yakalanması için 19 Mayıs 2026 tarihinde Bursa genelinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri tarafından 8 ikamet ve 2 iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda 11 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 6 şüphelinin işlemleri emniyette tamamlanırken, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen araçların incelemelerinin sürdüğü öğrenildi.