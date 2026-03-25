Bursa'da dev operasyon: 65 bin kaçak sigara ve 50 bin makaron ele geçirildi

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Osmangazi ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara ve tütün ürünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli şahıslara ait araç ve iş yerinde mahkeme kararıyla arama gerçekleştirdi. Yapılan aramalarda bandrolsüz ve sahte bandrollü çok sayıda tütün ürünü ele geçirildi.

Operasyonda; 65 bin adet tütün basılmış makaron (tepsi sigara), 2 bin 79 paket (208 karton) sahte veya yabancı bandrollü sigara, bin 837 paket (184 karton) bandrollü sigara, 50 bin adet bandrolsüz makaron, 10 kilogram sarmalık kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, halk sağlığını tehdit eden ve kamu düzenini bozan kaçakçılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.