Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Bursa'da virajda kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Bursa'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da virajda kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi kavşağında virajda kontrolden çıkan rulo halinde plastik kapı fitili yüklü bir tır devrildi. Tır içinde sıkışın sürücü, bölgeye gelen itfaiye ekiplerince çıkartıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb