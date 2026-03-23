Bursa'da dikkatsizlik az kalsın faciaya neden oluyordu

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, iddiaya göre elinde sigarayla uyuyakalınca kanepenin tutuşması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öğrenilen şahıs, elinde sigarayla kanepede uyuyakalınca koltuk bir anda tutuşarak alev aldı. Kısa sürede evi dumanlar sararken, üst katta bulunan marketin yetkilisi durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası ekipler tarafından soğutma çalışması yapıldı.

Yangında can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.