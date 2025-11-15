Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonete çarptı

Bursa'da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonete çarptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’da meydana gelen kazada otomobil sürücüsü kamyonete çarptı.

Kaza, Gemlik ilçesi Hamidiye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü H. Ö. kamyonete çarparak durabildi. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan sürücü ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.