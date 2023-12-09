Bursa'da doktorlar Filistin'e destek için yürüdü

Bursa’da doktorlar İsrail’in Filistin halkına yaptığı zulmü protesto etmek için yürüdü.

Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan başlayıp Kent Meydanı’nda sına eren yürüyüşte İsrail’in Gazze’ye saldırıları sessiz şekilde protesto edildi. Doktor ve ailelerinin katıldığı yürüyüşte Filistin ve Türk bayrakları dalgalandı.

Doktorlar adına konuşan İsmail Özbey, “İşgalci İsrail’in Filistin’de yıllardır devam ettirdiği sistematik işgâl ve zulüm 7 Ekim’den bu yana soykırımdan başka hiçbir kelime ile anlatılamayacak boyutlara ulaşmakta. Gazze’de sivil, hasta, hekim, çocuk, kadın fark etmeksizin büyük bir katliam bütün dünyanın gözü önünde devam etmektedir. İnsan hakları ve uluslararası hukuk kuralları açıkça ihlâl edilerek binlerce vatandaş acımasızca katledildi. Tıbbı malzemelerin temini ve sağlık hizmetlerinin sunumu da engellenerek kuvözdeki bebeklerin dahi ölümüne sebep olundu. Hekimler olarak İsrail’in saldırıların karşı tepki göstermeye Gazze’deki vatandaşların hayatlarının koruması adına hekimlik mesleğine yakışır bir duruş ortaya koymaya kararlıyız. Başta dünya sağlık örgütü olmak üzere dünyadaki tüm hekim, sağlık çalışanı ve vicdanlı insanları harekete geçmeye çağırıyoruz” dedi.