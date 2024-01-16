Bursa'da dolu yağışı etkili oldu

Bursa’da etkili olan dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağış sonrası araç sürücüleri de yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.

Merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer olmak üzere kentte etkisini gösteren dolu yağışı hayatı felç etti. Bazı noktalara ceviz büyüklüğünde dolu yağarken, bazı noktalarda ise sağanak yağış etkili oldu. Dolu yağışı sonrası vatandaşlar, yollarda ilerlemekte güçlük çekti.