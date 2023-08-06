Bursa'da dört noktada aynı anda yangın

Bursa’da zeytinlik alanda 4 ayrı noktada yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ve orman ekipleri tarafından söndürülürken, sabotaj ihtimali üzerinde duran polis geniş çaplı inceleme başlattı.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Orhangazi Hürriyet Mahallesi Dereköy mevkiinde aynı anda üç ayrı noktada yangın çıktı. Zeytinliğin yanında bulunan çalılıklarda çıkan yangın zeytinliğe sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi. Dereköy mevkiinde zeytinlik alandaki yangın yaklaşık 15 bin metrekarelik alanda etkili olurken, ekipler burada 3 noktadaki yangını da kontrol altına aldı. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, bu kez yangın bölgesine yaklaşık 500 metre mesafede bir başka zeytinlikte daha yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri buradaki yangını da büyümeden kontrol altına aldı. Aynı anda 4 noktada yangın çıkması üzerine sabotaj ihtimali üzerinde duran polis, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

Vatandaşlar ise, hem kale yolu hem de Dereköy mevkiinde akşamları alkol alan kişilerin şişelerini bölgeye attığını, bu şişelerin de yangına sebebiyet verebileceğini dile getirdi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangınlarla ilgili incelemelerini sürdürüyor.