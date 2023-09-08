Bursa'da dron destekli şafak operasyonu...3 FETÖ üyesi toplamda 101 kişi yakalandı

Bursa’da bin polisin katılımıyla aranan şahıslara düzenlenen dron destekli şafak operasyonunda, aralarında 3 FETÖ üyesi ve kesinleşmiş hapis cezası olan, toplam 101 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, KOM, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Polislerinin de katılımıyla farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan 225 ekip, bin polis, belirlenen 145 adrese şafak operasyonu düzenledi. Yapılan baskınlarda aralarında FETÖ üyesi bulunan 3 kişi olmak üzere kesinleşmiş hapis cezası bulunan, toplamda 101 kişi polis ekiplerince yakalandı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından adli birimlere sevk edilecek.

İl Emniyet Müdürlüğü, operasyonların vatandaşların can ve mal güvenliği için operasyonların devam edeceğini ifade etti.