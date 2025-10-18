Bursa'da düşünce okulu eğitime başladı: 'Gazze'ye cevap bu topraklardan gelecek'

Bursa Yıldırım Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen Bursa Düşünce Okulu, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle kapılarını açtı. Açılış programına Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasında Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, "Üniversite ile birlikte böylesine kıymetli bir programın şekillenmesinde fiziki mekanın temininden her türlü desteğe kadar büyük katkı sunuldu" sözleriyle başlattı.

Konuşmasında Gazze’de yaşanan insanlık dramına değinen Yılmaz, Batı düşüncesinin insanlığı bir çıkmaza sürüklediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Memlekette malum bir kültürel iktidar tartışmaları alevlenir; o yönüyle bile baktığımızda, kendi dünyamızın düşüncesi dünyaya bir teklif ortaya koyacaksa bu teklif Türkiye içerisindeki kültürel iktidar tartışmasının çok ötesinde olacaktır. Çünkü Batı düşüncesinin küresel ölçekteki yayılımının politik olarak, gündelik hayat olarak tezahür biçimleri en nihayetinde insanlığı Gazze gibi bir sona doğru sürüklemiştir. Gazze bunun somut bir katliamla sonuçlanan bir örneği gibi dursa da, Batılı bireylerin de bir varoluşsal krizle karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Buna verilecek cevap yalnızca bu topraklardan, bizim sesimizle gelebilir. Bu iddiayı Bursa’da, medeniyetimizin beşiği olan bir şehirde, Yıldırım Belediyesi’nin desteğiyle atılan bu küçük ama çok önemli adım temsil ediyor."

Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Batı’nın fikir krizine karşı yerli bir entelektüel üretimin önemine dikkat çekerek, "Batılı varoluşa yönelik fikir her türlü serencam, en nihayetinde bir uçurumun kenarında duruyor. O uçurumun aşılması da yalnızca bizim sesimizle, cesaretimiz ve üstünlüğümüzle mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise dünyanın yeni bir medeniyete ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Yılmaz, "Dünyanın artık yeni bir medeniyete ihtiyacı var. Bizim ‘merhamet medeniyeti’ tasavvurumuzla inşa sürecinde Türkiye önemli bir rol üstlenecek. Hem Türkiye’nin hem de dünyanın yeniden inşasında siz gençler çok önemli roller alacaksınız" dedi.

Bursa Düşünce Okulu’na 500’ün üzerinde başvuru yapıldığını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Bugün burada 50 arkadaşımız Bursa Düşünce Okulu’nda ders görecek. Her bir öğrencimize 5 ay boyunca toplamda 10 bin lira burs desteği sağlayacağız. Hem düşünce ve bilgi, hem tarih ve kültür, hem de sanat ve edebiyat alanlarında kıymetli akademisyenlerle buluşmalar gerçekleşecek. Bu bir başlangıç; Bursa adına önemli bir çıkış noktası olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz öğrencilerine ilk dersi vermek üzere tahtaya geçti. Bursa Düşünce Okulu’nda eğitimler 20 hafta boyunca sürecek ve programı başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verilecek.