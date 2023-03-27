Bursa'da duygulandıran iftar

Bursalı ciğerci Ali Koçak, ramazanda huzur evi sakinlerine iftar düzenledi. İftarda duygusal anlar yaşanırken, huzur evi sakinleri ilk kez böyle bir lezzeti tattıklarını belirtti.

Bursa’da yıllardır hizmet veren ve ciğerin profesörü olarak bilinen Ali Koçak huzur evinde iftar düzenledi. Yüze yakın huzur evi sakiniyle bir araya gelen Koçak ile vatandaşlar arasında duygusal anlar yaşandı. Koçak, yaşlılara ciğer takviyesinde bulundu. Etkinlikte konuşan Koçak, “ Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz etkinliğimiz Allah bana ömür verdiği sürece devam edecek” şeklinde konuştu.

İftarda ciğer ve kebap yiyen huzur evi sakinleri ise daha önce böyle bir lezzeti tatmadıklarını ve çok mutlu olduklarını belirtti.

Koçak sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde sokak hayvanlarının beslenmesi, barınması ve sağlık tedavilerinde sürekli yanında oldu. Depremzedeler için yaptığı organizasyonla da gönüllere girdi.