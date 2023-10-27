Bursa'da ebe ve hemşirelere Acil Obstetrik Bakım Eğitimi düzenlendi

Anne ölümlerinin ve sakatlıklarının azaltılması amacıyla gerçekleştirilen ve çeşitli illerden ebe ve hemşirelerin katıldığı, Acil Obstetrik Bakım Eğitimi Bursa’da yapıldı.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından, 33.’sü düzenlenen Acil Obstetrik Bakım Eğitimi’ne Bursa, Kütahya, Eskişehir, Bilecik, Yalova illerinin kamu ve özel hastanelerinin doğumhane, doğum servisi ve gebe okullarında çalışan ebe ve hemşireler katıldı. Gebeliğin başlangıcından doğum ve doğum sonrası ilk 42 gün içerisinde anne ve fetüs hayatını tehdit eden, acil müdahale gerektiren durumlara yönelik verilen hizmetler bütünü olarak tanımlanan Acil Obstetrik Bakım eğitimi çerçevesinde ebe ve hemşirelerin konu hakkında bilgi ve tecrübelerinin arttırılması amaçlanıyor. İki gün süren eğitimde Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzm. Dr. Mithat Bursalı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Serkan Karaşin, Enfeksiyon Uzmanı Dr. Nermin Öztürk, Anestezi Uzmanı Dr. Canan Yılmaz, Enfeksiyon Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, Dr. Nezahat Yaman ve Dr. Sena Bakar katılımcılara anne ölümleri, doğum eylemlerinin takibi, gebelik ve hipertansiyon, kan, kan ürünleri ve transfüzyon, obstetrik problemlere yaklaşım, şok ve sıvı tedavisi konularında eğitim verdi.