Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Canolat, ilk belirlemelere göre yaralı olmadığını söyledi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Bursa Valisi Yakup Canbolat, eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı. Canolat, ilk belirlemelere göre yaralı olmadığını söyledi.
Eğitim uçağı, Yunuseli Havalimanı yakınlarında Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak’ta evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Öğretmen pilot Furkan Ökten ve öğrenci pilot Murat Avşar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İHA
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