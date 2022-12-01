Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında bir eğitim uçağı düştü. Olayda pilot ve yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Editör
EditörEditör
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Alınan bilgiye göre, saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı’ndan kalkan eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü. Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü
Bursa'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü