Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 3 yaralı

Bursa'da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bursa'da eğlence mekanında silahlı kavga: 3 yaralı
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Bursa’da eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi ParkOra AVM’de bulunan eğlence mekanında meydana geldi. Eğlence mekanında sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Mercan A. arabadan aldığı silahla kişilere kurşun yağdırdı. Ateş etmesi sonucu Efendi D., Yiğit S. ve Tolga E. silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, yaralılarda yakında bulunan özel hastaneye sevk edildi. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.