Bursa'da elini makinaya kaptıran işçi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Olay saat 10.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 1. Mobilya sokakta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. İşçi Hasan O.(40) ahşap kesimi yaptığı sırada elini gönye makinesine kaptırdı. Sol elinden yaralanan adam özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.