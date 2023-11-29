Bursa'da eski eşini bıçaklayan adam yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan adam yakalandı.

Bursa'da eski eşini bıçaklayan adam yakalandı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan adam yakalandı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kulaca Mahallesi’nde meydana geldi. K.Ö. (40) ayrıldığı eşi M.Y. (35) ile yolda denk geldi. İki kişi arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma alevlendi. Öfkeli şahıs K.Ö. (40), M.Y.’yi karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan K.Ö. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Ameliyata alınan kadının durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Yakalanan K.Ö. jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. K.Ö. ifadesinde eski eşi ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını söylediği öğrenildi.