Bursa'da eski eşini bıçaklayan adam yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan adam yakalandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan adam yakalandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kulaca Mahallesi’nde meydana geldi. K.Ö. (40) ayrıldığı eşi M.Y. (35) ile yolda denk geldi. İki kişi arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma alevlendi. Öfkeli şahıs K.Ö. (40), M.Y.’yi karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan K.Ö. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Ameliyata alınan kadının durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.
Yakalanan K.Ö. jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. K.Ö. ifadesinde eski eşi ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını söylediği öğrenildi.