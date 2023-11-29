Bursa'da eski eşini bıçaklayan şahıs tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde eski eşini bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.
Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kulaca Mahallesi’nde meydana geldi. K.Ö. (40), ayrıldığı eşi M.Y. (35) ile yolda karşılaştı. İkili arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma alevlendi. K.Ö., M.Y.’yi karnından bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaçan K.Ö. ise jandarma ekiplerince yakalandı. Ameliyata alınan kadının durumunun ise iyiye gittiği öğrenildi.
Adliyeye sevk edilen K.Ö., ifadesinde eski eşi ile kıskançlık nedeniyle tartıştığını söylediği öğrenildi. K.Ö çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.