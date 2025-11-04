Bursa'da eski eşini çalıştığı markette bıçakladı

Bursa (İHA) Bursa’nın Mudanya ilçesinde eski eşinin çalıştığı markete gelerek bıçaklayan şahıs kayıplara karıştı. O şüpheli, birkaç saat sonra polise teslim olurken, yaralı kadın Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Mudanya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski eşiyle tartışan şüpheli, genç kadının çalıştığı markete geldi. İkili arasında burada başlayan tartışma sonrası, öfkeli adam, eski eşi Mihraç E.’yi marketin için bıçaklayıp kayıplara karıştı. Çevredekiler panikle 112 ekiplerini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Kayıplara karışan şüpheli ise bir süre sonra Emek Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.