Bursa'da eski sevgili dehşeti: Kafede başlayan tartışma kanlı bitti

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde 1 kişi, takip ettiği eski sevgilisini kafede silahla vurup öldürdü, daha sonra intihar etti.

Olay, Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi Cevizlik Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fevzi Köksal, takip ettiği eski sevgilisi Yasemin Bulut’un kafeye girdiğini görünce içeri giderek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Köksal, yanında taşıdığı tabancayla Bulut’a ateş etti. Yasemin Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

Dehşet anlarının hemen ardından Köksal, aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fevzi Köksal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, soruşturma sürüyor.