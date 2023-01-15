Bursa'da eve silahlı saldırı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde motosikletle gelen 2 şahıstan birinin eve ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Mermiler bir evin camı ile mutfak duvarına isabet etti.

Olay, gece saatlerinde Hamidiye Mahallesi 1. Uludağ Sokak’ta meydana geldi. Otomobilden inen 2 şahıs, Emin S.’nin ikametinin zilini çaldı. Kapıyı açan olmayınca olay yerinden yaya olarak ayrılan 2 şahıs 5 dakika sonra motosikletle evin önüne geldi. Motosikletin arkasından inen bir şüpheli, ikamete ateş etti. Mermilerden biri, dairenin mutfak camına diğeri de duvarına isabet etti. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar, motosikletle kaçarak kayıplara karıştılar. Sabah olunca cam kırıklarını gören ev sahibi, polis ekiplerine haber verdiler.

Saldırı anı kamerada

Güvenlik kamerası görüntülerinde şahısların gelip evib zilini çaldığı, daha sonra motosikletle gelip ikamete ateş açtıkları görüldü.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.