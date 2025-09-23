Bursa'da eve yapılan baskında 8 kilo 900 gram esrar ele geçirildi

Kestel ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı aramada şeffaf streç filmlere sarılı vakumlu paketler içinde 8 kilo 900 gram esrar ile bir cep telefonu ele geçirildi.

Bursa’nın Kestel ilçesi Yeni Mahalle’de uyuşturucuya yönelik operasyon düzenleyen jandarma ekipleri yüklü miktarda esrar ele geçirdi. Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir şahsın evinde yapılan aramada, şeffaf streç filmlere sarılı vakumlu paketler içinde 8 kilo 900 gram kubar esrar olduğu değerlendirilen madde bulundu. Operasyonda ayrıca bir adet cep telefonuna da el konuldu. Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.