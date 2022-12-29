Bursa'da EYT'yi halay çekerek kutladılar
Bursa'da EYT'de yaş sınırlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar halay çekerek kutladı.
Bursa’da EYT’de yaş sınırlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar halay çekerek kutladı.
Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş sınırlamasının olmadığını açıklamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Sokaklara inen vatandaşlar EYT’yi halay çekerek kutladılar. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.