Bursa'da EYT'yi halay çekerek kutladılar

Bursa'da EYT'de yaş sınırlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar halay çekerek kutladı.

Bursa'da EYT'yi halay çekerek kutladılar
Editör
EditörEditör
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Bursa’da EYT’de yaş sınırlamasının kalkmasının ardından vatandaşlar halay çekerek kutladı.

Merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın EYT’de yaş sınırlamasının olmadığını açıklamasının ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. Sokaklara inen vatandaşlar EYT’yi halay çekerek kutladılar. O anlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da EYT'yi halay çekerek kutladılar
Bursa'da EYT'yi halay çekerek kutladılar