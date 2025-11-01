Bursa'da faciadan son anda dönüldü

Bursa’da ehliyetsiz motosiklet kuryesi başka bir motosikletle çarpışması sonucu akaryakıt istasyonuna sürüklendi. Çarpışmanın şiddetiyle alev alan motosikleti, istasyon personeli söndürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 AZP plakalı motosikleti kullanan ehliyetsiz kurye A.T. ile 16 BVG plakalı motosiklet sürücüsü Y.Y. çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle alev alan motosiklet sürücüsü A.T. kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonuna doğru sürüklendi. Yanan motoru gören istasyon personeli yangın tüpleriyle müdahale etti ve 112 acil servis hattını arayarak bilgi verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Kazanın etkisiyle iki sürücü de hafif yaralı şekilde İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaza anı ise istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.