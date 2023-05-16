Bursa'da Faruk Çelik'e yoğun ilgi...500 araçlık konvoyla karşılandı

14 Mayıs seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nde Artvin’den milletvekili seçilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Faruk Çelik, gece yarısı döndüğü Bursa’da 500 araçlık konvoyla karşılandı.

2023 Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde sonuçlar netleşirken, Artvin’de AK Parti’den milletvekili seçilen Faruk Çelik, İstanbul İzmir otobanı Kuzey gişelerinde 500 araçlık konvoyla karşıladı. Çelik’e gece yarısında sürpriz yapan partililer yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların tulum ve meşalelerle kutlamaları renkli görüntülere yol açarken, o anlar kameralara yansıdı.

Duygulu anlar yaşadığını belirten Faruk Çelik, “Uzun süredir siyasetin içerisindeyim. Siyasete Bursa’da başladım ve 3 dönem Bursa’da milletvekilliği yaptım. Çeşitli adaylıklarım oldu. Daha sonra 2 dönem Şanlıurfa milletvekilliği yaptım ve bu dönemde doğduğum yer olan Artvin’e görevlendirildim. Seçimin netleşmesiyle milletvekilliğini kazandığımız ortaya çıktı. Neticeyi aldıktan sonra İstanbul’a geldik. Doğrusu böyle bir karşılamadan haberim yoktu. Hatta gecenin geç saatinde hiç aklıma gelmeyecek olan bir tabloyla karşılaştım. Doğrusu şaşırdım ve duygulandım. Bursa’da tabi çok emeğimiz var. Siyaset içerisinde yoğun süreçler yaşadık. Birçok kişiye katkımız her alanda oldu. Vatandaşların bu vefalı davranışlarından dolay çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Çelik, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen destekçilerini kırmazken, gece yarısı gitmiş olduğu bir mekanda tatlı yedi.