Bursa'da feci kaza: 2'si çocuk 3 yaralı

Bursa Orhangazi-Gemlik karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Orhangazi-Bursa karayolu, Gemlik girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan dönerek ana yola bağlanan Şengül Çelik (40) idaresindeki 16 MET 78 plakalı otomobile 16 ANY 912 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öndeki otomobilin içinde bulunan sürücü Şengül Çelik, yeğeni 7 yaşındaki S.K. ve diğer otomobilde bulunan 5 yaşındaki D.G. yaralandı. Kaza nedeniyle sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gemlik ve Orhangazi Devlet Hastanelerine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.