Bursa'da feci kaza: Genç yaşta hayatını kaybetti

Yusuf EkerEditör
Bursa’nın Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi’nde gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, motosiklet sürücüsüne çarpmamak için manevra yaptığı öğrenilen sürücünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazada araçta bulunan Ali Kaygısız (24) olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 3 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.