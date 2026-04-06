Bursa'da fethin 700. yılı coşkusu

Bursa’nın fethinin 700. yıl dönümü dolayısıyla Pınarbaşı Fetih Kapısı’nda düzenlenen törenlerde fetih ruhu yeniden yaşatıldı.

Bursa’nın, 700 yıl önce Orhan Gazi tarafından fethedilmesinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törenler, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Pınarbaşı Fetih Kapısı’ndaki programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, milletvekilleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, mülki ve askeri erkan, gaziler, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mehter takımı ile kılıç-kalkan ekiplerinin surlarda yerini almasının ardından tören, İstiklal Marşı ve fetih salasının okunmasıyla başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yusuf Ziya Karaaslan, fetih sürecine ilişkin bilgiler vererek Bursa’nın Osmanlı’nın kuruluş dönemindeki stratejik önemine dikkat çekti. Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fadime Sena Yıldırım ise "Bülbül" adlı şiiri seslendirdi.

Programın sonunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Pınarbaşı Parkı’na kazandırılan ve fethin minyatür tekniğiyle tasvir edildiği "Bursa Kuşatması" isimli çini pano açıldı. Törenler, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.