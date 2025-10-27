Bursa'da fırtına ağacı böyle devirdi
Bursa'da saatteki hızı 46 kilometreye ulaşan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Kükürtlü Caddesi'nde bir ağacın devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgiye göre, şehir merkezinde öğle saatlerinde lodos etkili oldu. Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi üzerinde bir ağaç da fırtınanın etkisiyle araçların üzerine devrildi. Bir sitenin güvenlik kamerasına o anlar saniye saniye yansıdı.
Belediye ekipleri ağacı keserek yolu trafiğe açtı. Bursa’da akşam saatlerinde sağanak yağış beklendiği açıklandı.