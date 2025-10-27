Bursa'da fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Bursa’da öğle saatlerinde etkili olan fırtına şehir merkezinde bazı ağaçları devirdi, bir evin çatısından uçan tuğla parçaları park halindeki araca zarar verdi. Vatandaşlar ise lodos sebebiyle yürümekte güçlük çekti.

Bursa’da sağanak yağış öncesi fırtına etkili oluyor. Hava sıcaklığının 26 derece olarak ölçüldüğü şehirde öğle saatlerinde fırtına çıktı. Fırtına sebebiyle merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi’ndeki bir ağaç arabanın üzerine devrildi. Kent Meydanı’nda da bir ağacın dalları yola saçıldı.

Öte yandan merkez Yıldırım ilçesi Mesken Mahallesi’nde bir evin çatısındaki tuğlalar park halindeki minibüsün üzerine uçarak maddi hasara yol açtı.

Şehir merkezinde vatandaşlar lodos sebebiyle yürümekte güçlük çektiler. Reklam panoları ve çöp kutuları ise yerlerinden söküldü.

Öte yandan gün içinde saatteki hızı 46 kilometreye ulaşan lodosun akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bırakması bekleniyor.