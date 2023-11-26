Bursa'da fırtına hayatı felç etti, deniz karayla birleşti

Bursa’nın birçok noktasında etkili olan fırtına ve yağış en çok Gemlik ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’ni vurdu. Deniz, sahil yoluna taşarken ekipler rögar kapaklarını açmak için büyük gayret sarf etti.

Bursa’da etkili olan fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde deniz kara ile birleşti. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü ilçede, fırtına saatte 86 kilometreye ulaştı. Fırtınanın etkisi ile tekneler sürüklenirken, dalgalar adete sahili duvarlarını dövdü. Bazı evler sular altında kalırken, dalgalar tekneleri sürükledi. Jandarma Kurşunlu sahil yolunu trafiğe kapattı. AFAD, BUSKİ, MAK ve Gemlik Belediyesi ekipleri rögar kapaklarını açarak yolda biriken deniz ve sel sularını kanalizasyona gitmesini sağladı. Açılan rögar kapaklarını sürücülerin fark etmesi için çöp tenekeleri ile tedbir alındı. Gemlik’in bazı sokakları ve Kurşunlu’da su basan evleri BUSKİ ve Gemlik Belediyesi ekipleri tahliye etti. Yağmurdan kaynaklı denizin de kahverengi bir hal aldığı ve dev dalgaların oluştuğu görüldü.

Ayrıca İnegöl’de de rüzgar saatte 60 kilometreye ulaştı. Uludağ’da hava sıcaklığı -7 derece ölçülürken, kar kalınlığı ise 7 santimetre olarak belirlendi. Bugün hava bulutlu aralıklı sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde kar yağması bekleniyor. Yağışların yarın saat 10.00’a kadar devam etmesi bekleniyor. Çarşamba ise kuvvetli yağış beklenirken, hava sıcaklığı pazartesi 1 ila 7 derece, salı günü 2 ila 15 derece, çarşamba 10 ila 18 derece, perşembe günü de 8 ila 15 olması tahmin ediliyor. Ayrıca salı günü de Bursa’da kuvvetli rüzgar etkili olacak.