Bursa'da gazete kağıtları ve atık plastikten kıyafet yapıyorlar

Yıldırım Belediyesi Sosyal İnovasyon Merkezi Artistik Çizim ve Drapaj kursu öğrencileri, gazete kâğıdı, plastik kablo gibi atık ürünleri ve ağaç yapraklarını kıyafete dönüştürüyor.

Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Halk Eğitim Merkezi, Bursa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (BESOB) ve İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı (İMEP) iş birliğinde Artistik Çizim ve Drapaj kursu düzenliyor. Sosyal İnovasyon Merkezi’nde düzenlenen ve 200 saat sürecek kurs programında kursiyerlere, giysi için ölçü alma, giysi teknik çizimleri yapma, model araştırmaları yapma, artistik çizim yapma, drapaj tekniğiyle kalıp hazırlama ve gelinlik dikme konularında eğitim veriliyor. Tekstil işletmeleri ve moda evlerinin ihtiyaç duyduğu çizim ve drapaj uygulayabilen eleman yetiştirmeyi hedefleyen kursa katılan öğrenciler temel eğitimlerini tamamlayarak tasarım çalışmalarına başladı.

Kıyafetler göz kamaştırdı

Bilgisayar destekli ve elde tasarım yapan kursiyerler tasarladıkları kıyafetler ile göz kamaştırdı. Birbirinden güzel ve özgün çalışmalar ortaya koyan kursiyerler ayrıca gazete kâğıdı, plastik, kablo gibi atık malzemelerin yanı sıra ağaç yapraklarını kullanarak farklı modellere imza attılar. Kursta başarılı olan öğrenciler giyim, hazır giyim atölye ve işletmelerinde, modaevi ve butiklerde çalışabildikleri gibi kendi evlerinde de üretim yapabiliyor.