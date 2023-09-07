Bursa'da gece kulübünde çıkan kavgada ölen genç toprağa verildi
Bursa'da bir barda gürültü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Kılıç toprağa verildi.
Bursa’da bir barda gürültü meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Kılıç toprağa verildi.
Dün gece saatlerinde barda gürültü yaptıkları gerekçesiyle çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden Gökhan Kılıç, bugün öğlen namazına müteakiben Zafer Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı’na defnedildi. Cenazeye Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç katıldı.