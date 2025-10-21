Bursa'da gece yarısı mahalleliyi ayağa kaldıran olay

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde bir apartmanın çatı katından gece yarısın uçan paneller, herkese korku dolu anlar yaşattı. Herkes, çıkan sesle birlikte "deprem oldu" korkusu ile sokağa döküldü. Büyük bir gürültüyle aşağı kayan paneller, sokaktaki otomobillerin üzerine düştü.

Bursa’nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olay sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Büyük bir gürültüyle bir apartmanın çatısında bulunan paneller araçların üzerine düştü. 3 aracın zarar gördüğü olayda tellere takılan diğer paneller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olayın gece saatlerinde yaşanması facianın önüne geçerken, çıkan sesler ise gece yatağında yatanlara deprem korkusu yaşattı.