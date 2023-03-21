Bursa'da gençlerin kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralarda
Bursa'da bir grup gencin kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bursa’da bir grup gencin kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç gidecekleri yere kendi canlarını tehlikeye atarak kamyonetin kasasında gitti. Gençleri taşıyan kamyonet daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
Tehlikeli yolculuk trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.