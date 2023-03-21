Bursa'da gençlerin kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralarda

Bursa'da bir grup gencin kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bursa'da gençlerin kamyonetin arkasındaki tehlikeli yolculuğu kameralarda
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Bursa’da bir grup gencin kamyonetin kasasındaki tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç gidecekleri yere kendi canlarını tehlikeye atarak kamyonetin kasasında gitti. Gençleri taşıyan kamyonet daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

Tehlikeli yolculuk trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.