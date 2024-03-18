Bursa'da gençlerin kurusıkı tabanca ile yolculuğu kamerada

Bursa'da motosikletli gençler eğlencenin dozunu kaçırınca seyir halindeyken birbirlerine kurusıkı tabanca ile ateş ettiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da gençlerin kurusıkı tabanca ile yolculuğu kamerada
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Bursa’da motosikletli gençler eğlencenin dozunu kaçırınca seyir halindeyken birbirlerine kurusıkı tabanca ile ateş ettiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet süren iki kafadar eğlencenin dozunu kaçırınca yanlarında bulunan kurusıkı tabanca ile birbirlerine ateş ettiler. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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