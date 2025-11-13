Bursa'da gençlerin meydan muhaberesi kamerada

Bursa’da gençler arasında çıkan kavga, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebeple aralarında tartışma çıkan gençler, kısa sürede yumruk yumruğa kavgaya tutuştu. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta güçlük çekerken, o anlar bir başka vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde gençlerin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı, bazı kişilerin ise kavgayı ayırmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.