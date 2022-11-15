Bursa'da geri dönüşüm deposunda korkutan yangın

Bursa’da geri dönüşüm deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Alaaddinbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri dönüşüm deposunda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına yaklaşık 1 saat müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.