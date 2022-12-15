Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bursa'da bir ilkokulda düzenlenen yemek etkinliği sonrası rahatsızlanan 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Bursa’da bir ilkokulda düzenlenen yemek etkinliği sonrası rahatsızlanan 8 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şehit Jandarma Er Eyüp Gürsoy İlkokulu’nda düzenlenen yemek etkinliği sonrası 8 öğrenci okul yönetimine karın ağrısı şikayetini bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 8 öğrenciyi yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere kaldırdı. Haberi alan veliler ise soluğu okulun önünde aldı. Zehirlenmelerin Rus salatasından kaynaklandığı iddia edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı