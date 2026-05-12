Bursa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 18 kaçak göçmen yakalandı

Bursa’nın Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 18 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör oldukları değerlendirilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmangazi ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında taşındığı tespit edilen araç durduruldu. Araçtaki 7 yabancı uyruklu şahıstan 3’ünün kimliksiz olduğu ve Türkiye’de yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Şahıslar, deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Yapılan incelemede yabancı uyruklu şahısların İstanbul’dan İzmir’e götürülmek üzere organizatörle 20 bin TL karşılığında anlaştıkları ortaya çıktı. Organizatör olduğu değerlendirilen şüpheli gözaltına alınırken, araç yediemin otoparkına çekildi.

Yıldırım ilçesinde bir iş yerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda ise toplam 17 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Yapılan kontrollerde 11 kişinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış haklarının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca yetişkin şahısların çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

Kimliksiz şahıslar deport edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edilirken, şahısları temin ederek çalıştırdığı değerlendirilen organizatör hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.