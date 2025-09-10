Bursa'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 4 kişi yakalandı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin, yabancı uyruklu şahısları yasa dışı yollarla taşıyan bir organizatöre yönelik düzenlediği operasyonda 4 göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 34 plakalı araç ile İzmir’den İstanbul’a yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında götürüleceği tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, saat 22.00 sıralarında İstanbul Otobanı Bursa gişelerinde aracı durdurdu. Araçta sürücüyle birlikte 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıslar, İstanbul’a gitmek için araç sürücüsü ile 12 bin lira karşılığında anlaştıklarını beyan etti.

Yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Farklı bir ile kayıtlı geçici koruma kimlik belgesi bulunan sürücü ise hakkında düzenlenen tahkikat evraklarıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.