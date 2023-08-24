Bursa'da günde 2 bin kişinin ağzı kontrol edildi

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2023 yılının Ocak ayından itibaren 400 binin üzerinde poliklinik hizmeti verdi. Günde ise ortalama iki binden fazla hastanın ağzı muayene edildi.

Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan çalışmalar, dikkat çekiyor. Hastane, ağız ve diş sağlığı alanında bölgenin önemli bir yükünü üstleniyor. Hastane bünyesinde, çene cerrahi, pedodonti, ortodonti, restoratif diş tedavisi gibi birçok nitelikli hizmetin verilirken, Türkiye’de sayılı hastanede bulunan tomografi cihazı sayesinde hastalara doğru teşhis ve tedavi imkanı da sunulması dikkat çekiyor.

Yılın ilk ayından itibaren 402 bin 675 poliklinik gerçekleştirilirken, günde ortalama 2 bin vatandaşa poliklinik hizmeti veriyor. Yılbaşından bu yana 17 bin 843 hastanın ağız ve çene cerrahisi işlemi, 28 bin 197 adet protez uygulaması ve 531 hastaya ise cerrahi işlem yapıldı. Engelli polikliniğinde ise 3 bin 743 hastanın muayene gerçekleştirilirken, bu muayeneler sonucunda 9 bin 740 cerrahi işlem uygulandı.

Osmangazi ilçesinde 2022 yılında hizmete giren Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bağlı 20 ünitlik semt polikliniğinin kapasitesini arttırmak için çalışmalarını sürdüklerini vurgulayan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz ise, "Hazırlıklarımız tamamlandığından semt polikliniğimize 12 ünit daha ilave ederek, poliklinik sayısını 32’ye çıkarmış olacağız. Bu şekilde daha fazla vatandaşımıza hizmet vermeyi planlıyoruz” ifadelerini kullandı.