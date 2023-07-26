Bursa'da güvercinler kanatlarını açıp böyle serinledi

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Bursa’da güvercinler, kanatlarını açıp suyun altında serinledi.

Sıcak havalardan insanlar kadar hayvanlar da etkilendi. Valiliğin, aşırı sıcaklar sebebiyle vatandaşların mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısıyla boşalan şehir merkezi güvercinlere kaldı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir esnaf, sıcaktan bunalan güvercinlerin imdadına yetişti. Meydanda bulunan çeşmeye hortum takan esnaf, kuşlara su tutarak serinletti. Buz gibi suyun altında rahatlamaya çalışan güvercinlerin kanatlarını kaldırıp çırpınması renkli görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklıklarının 40 dereceleri gördüğünü belirten esnaf ise, "Burada güvercinlerin serinlemesi için elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Günde 2 defa olmak üzere sabah ve akşam saatlerinde güvercinleri serinletiyoruz. Bazen de emekli esnaflarımız gelip kendi imkanlarıyla serinletiyor. Serinlerken güvercinlerin hareketlerini izlemek gerçekten zevkli. Kartpostallık görüntüler çıkıyor. Bazı vatandaşlarımız da fotoğraf çekiniyor" ifadelerini kullandı.