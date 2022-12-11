Bursa'da haber alınamayan çoban Kütahya'da bulundu

Bursa’nın Harmancık ilçesinde hayvancılık yapan çoban, Kütahya’da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde evden ayrılan A.T. (69) eve dönmeyince yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve ANDA arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Köy sakinleri ve arama kurtarma ekiplerince aranan şahıs ormanlık alanda bulundu. Tavşanlı’ya bağlı Dümrek Ulu Mahallesi’ne yakın ormanlık alanda bulunan şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı adam kontrol için Harmancık Devlet Hastanesine sevk edildi.