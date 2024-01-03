Bursa'da hafif ticari araç alev aldı, çimento kamyonu müdahale etti

Bursa’da seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından bir anda alev alırken o sırada yoldan geçen çimento kamyonu sürücüsü ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kasasındaki yükle birlikte dik bir rampayı çıkmaya çalışan hafif ticari araç, bir anda motor kısmından alev aldı. Alevler kısa sürede tüm motoru sararken ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen çimento kamyonu yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.