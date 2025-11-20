Bursa'da hafif ticari araç cipe çarptı: 1 yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile cip çarpıştı: 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza 15.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ertuğrulgazi caddesinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde sürücü İbrahim İ.(36) yönetimindeki 16 F plakalı hafif ticari araç, önünde yavaşlayan Hayrettin P.(61) yönetimindeki 16 PM plakalı cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.