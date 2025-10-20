Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bursa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.40 sıralarında Mudanya yolu Bağlarbaşı Kavşağı’nda meydana geldi. Mudanya yönüne giden hafif ticari araç, kavşaktan dönüş yapan otomobille kavşak içinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.