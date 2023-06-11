Bursa'da Hakan Altun sahnesinde sürpriz

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun, Bursalı sevenleriyle buluştu. Konserin sürprizi ise Koray Avcı oldu. Hakan Altun’u dinlemeye gelen Avcı, Altun’un şarkılarıyla eğlenirken renkli görüntüler oluşturdu.

Yoğun bir ilginin yaşandığı gecede, mekanı tamamen dolduran sevenlerini ‘Bir Telefon’ adlı şarkısıyla selamlayan Altun, unutulmaz bir geceye imza attı. Dillere pelesenk olan ‘Sen de Ağla’ ve ‘Teklif Ediyorum’ gibi şarkılarının yanı sıra; ‘Gönül Yarası’ gibi Türk müziğinde yer edinen şarkıları da özgün yorumuyla seslendiren sanatçı, performansı boyunca adeta gönüllere işledi. Duygu yüklü şarkılarıyla başladığı gecenin ilerleyen dakikalarına doğru tempoyu artıran Altun, yüksek tempolu şarkılarla Bursalıları doyasıya eğlendirdi. Solisti Funda Gürses ile birlikte sahnede halay da çeken Altun, “Bu geceki performansımızı bizi ilk defa dinleyemeye gelen arkadaşlarımıza ithaf ediyoruz." dedi.

Her konserinde olduğu gibi orkestrasını “Türkiye’de herkes alkışlayabilir ama herkes enstrüman çalamaz arkadaşlar. Onlar benim ailemden daha çok gördüğüm insanlar.” diyerek onore edip gece boyunca sahnenin de her alanını kullanarak dinleyicileriyle bütünleşti. Bursalılar da, Hakan Altun’un kimi zaman aşk kokan şarkılarıyla hüzünlenirken, hareketli şarkılarla doyasıya eğlenmeyi de ihmal etmedi.

Gecenin sürprizi Koray Avcı oldu

Gecenin bir sürprizi ise başarılı şarkıcı Koray Avcı oldu. Hakan Altun’u dinlemeye gelen Avcı, Altun’un şarkılarıyla eğlenirken renkli görüntüler oluşturdu. Avcı, konserin ikinci bölümünde Bursalılara sürpriziyle sahneye çıktı. ‘Unutamam Seni’ performansıyla beğeni toplayan Avcı, keyifli anlara da imza attı.